Григорий Иванов: после введения Fan ID «Урал» и ещё четыре клуба пострадали больше всех

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что после введения Fan ID екатеринбургский клуб сильно пострадал.

«Я своё мнение уже высказал по поводу Fan ID. Мы и ещё четыре клуба пострадали от этого больше всех. Посещаемость и вправду сильно снизилась. В мае прошлого года на игру со «Спартаком» без Fan ID пришли 23 тысячи человек. Тут не нужны какие-то сравнения, всё очевидно.

Сложно сказать, сколько точно мы потеряли. Есть множество факторов, которые влияют на посещаемость: игра команды, погода. Если быть честным, Fan ID оформить не так уж и сложно. А если ты приезжий, вдруг решил пойти на футбол, что делать? А «Сочи» как жить? У них курортный город. У них большинство людей, ходящих на футбол — приезжие», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.