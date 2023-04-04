«Почему бы и нет?» Юпамекано — о возможном переходе Коло Муани в «Баварию»

Защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано высказался о возможном переходе в клуб нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, заявив, что тому точно найдётся место в стане рекордмайстера.
«Найдётся ли в «Баварии» место для моего друга Рандаля Коло Муани? Не знаю. Но почему бы и нет (смеётся)? Всё, что я могу сказать, Коло — отличный игрок с отличным менталитетом. Я надеюсь, что мы сможем выиграть ещё много матчей со сборной Франции, а он поможет нам забить много голов. Он просто должен продолжать в том же духе», — приводит слова Юпамекано Sport1.
Ранее в СМИ появилась информация, что Коло Муани настроен летом перейти именно в «Баварию», ставя мюнхенский клуб в своих приоритетах выше, чем «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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