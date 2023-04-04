Радимов спрогнозировал, что «Спартак» вылетит из Кубка России от «Урала»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов сделал прогноз на исход полуфинального противостояния «Урала» и «Спартака» в Кубке России.

«Мой прогноз на матч «Урал» — «Спартак»: проход хозяев!

У «Спартака» много потерь, плюс ещё и Промес теперь вылетел. «Спартак» регулярно пропускает на выезде, а «Урал» дома очень хорош. Ожидается, что 25 тысяч болельщиков поддержат уральцев на своём стадионе, ведь на матчах Кубка нет Fan ID. Для «Урала» это будет, возможно, главный матч года!

Последний домашний матч «Урал» проиграл дома «Динамо», но по игре команда смотрелась очень хорошо и в первом тайме могла повернуть исход в другую сторону. Если же дойдёт до серии пенальти, то Помазун в этом компоненте также кажется предпочтительнее голкиперов «Спартака», — написал Радимов в своём телеграм-канале.