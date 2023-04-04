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Караваев продлил контракт с «Зенитом»

Караваев продлил контракт с «Зенитом»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев продлил контракт с сине-бело-голубыми. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение действует по схеме 3+1 и вступает в силу по завершении сезона-2022/2023. Предыдущий контракт 27-летнего Караваева с «Зенитом» истекал в конце текущего сезона.

Правый крайний защитник выступает за санкт-петербургскую команду с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми Караваев по три раза выиграл золото чемпионата России и Суперкубок страны, а также один раз выигрывал национальный Кубок.

Всего за «Зенит» защитник сыграл 107 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн.

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