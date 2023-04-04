Караваев прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал продление контракта с санкт-петербургским клубом.
«Я всегда говорю, что можно лучше, поэтому надеюсь, что ещё больше побед впереди. И, естественно, для меня как футболиста нет предела совершенству, — могу играть ещё лучше. Ни для кого не секрет, что выигрывать — всегда приятно, это даёт положительные эмоции. Нужно стараться выиграть как можно больше титулов. В этом году не удалось завоевать Кубок России, так что есть к чему стремиться.
Задача — играть и помогать выигрывать титулы вместе с «Зенитом». Решение о продлении контракта не далось тяжело. Провели нормальные рабочие переговоры. Рад, что в итоге удалось договориться и продлить контракт», — цитирует Караваева пресс-служба клуба.
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