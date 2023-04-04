Игорь Колыванов: «Динамо» хочет взять реванш и доказать, что могут завоевать Кубок

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от кубкового матча между бело-голубыми и «Акроном».
«После домашнего поражения от «Сочи» «Динамо» сделает всё для того, чтобы обыграть «Акрон». Они безоговорочные фавориты в этой игре — есть хороший подбор футболистов, которые в любой момент могут решить вопрос, забив гол. Противостояние состоит из одной игры. «Акрон» начал весеннюю часть достаточно уверенно и в Кубке, и в Первой лиге. Поэтому «Динамо» будет непросто, но, если выйдут с настоящим настроем, всё получится. Если же подумают, что вполсилы обыграют «Акрон», то это будет неправильно. Обе команды играют в футбол: и «Динамо», и «Акрон» не отсиживаются у своих ворот.
Всё зависит от игроков московского клуба. В прошлом году они проиграли в финале, а в этот раз хотят взять реванш и доказать, что могут завоевать Кубок», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 4 апреля 2023
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