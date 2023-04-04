Сиссе забил гол на клубном уровне впервые с 2016 года

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Ибраима Сиссе отметился голом на клубном уровне впервые с 2016 года.
Игрок открыл счёт в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». На 32-й минуте первого тайма «Урал» разыграл угловой. «Спартак» выбил мяч, но Сиссе успешно сыграл на подборе и забил ударом из-за пределов штрафной. В предыдущий раз игрок отличился на клубном уровне в матче группового этапа Лиги Европы с «Панатинаикосом» (3:0) в 2016 году. Тогда Ибраима выступал за бельгийский «Стандарт».
Напомним, на стадии полуфинала Пути РПЛ команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.
- 4 апреля 2023
-
18:47
-
18:46
-
18:35
-
18:24
-
18:18
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
18:07
-
17:49
-
17:48
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:02
-
16:58
-
16:43
-
16:39
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:18
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:58
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:26
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:40