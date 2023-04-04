Сиссе забил гол на клубном уровне впервые с 2016 года

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Ибраима Сиссе отметился голом на клубном уровне впервые с 2016 года.

Игрок открыл счёт в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». На 32-й минуте первого тайма «Урал» разыграл угловой. «Спартак» выбил мяч, но Сиссе успешно сыграл на подборе и забил ударом из-за пределов штрафной. В предыдущий раз игрок отличился на клубном уровне в матче группового этапа Лиги Европы с «Панатинаикосом» (3:0) в 2016 году. Тогда Ибраима выступал за бельгийский «Стандарт».

Напомним, на стадии полуфинала Пути РПЛ команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.