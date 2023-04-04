Около 25 тысяч зрителей присутствует на матче «Урал» — «Спартак»

Продолжается ответный матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 1:1.

На стадионе в Екатеринбурге собралось около 25 тысяч зрителей. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата». Отметим, что на играх Кубка не работает система идентификации болельщиков Fan ID.

Напомним, на стадии полуфинала Пути РПЛ команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.