Игрок «Торпедо» Енин: не хочу, чтобы Глебова наказывали на несколько матчей за фол на мне
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин рассказал о повреждении в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
«Чувствую себя нормально. Сегодня поеду делать рентген и МРТ. Был игровой момент — в такой ситуации мог оказаться каждый футболист. Каких-то дисциплинарных серьёзных санкций я бы точно не применял, потому что я бы мог в таком же положении оказаться. Не хочу, чтобы Глебова наказывали на несколько матчей за фол на мне. Да, так получилось, что он сыграл в голеностоп, но не вижу смысла в таких серьёзных выводах, которые могут быть сделаны. Это был игровой эпизод», — сказал Енин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Глебов получил красную карточку на 42-й минуте матча.
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