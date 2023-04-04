«Урал» — «Спартак»: хозяева вновь вышли вперёд

Продолжается ответный матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Урала».

На 32-й минуте первого тайма хозяева разыграли угловой. «Спартак» выбил мяч, но Ибраима Сиссе успешно сыграл на подборе и открыл счёт ударом из-за пределов штрафной. На четвёртой минуте второго тайма Кейта Бальде сравнял счёт. На 72-й минуте Фаниль Сунгатуллин вывел «Урал» вперёд. Удар вновь пришёлся из-за пределов штрафной.

Напомним, на стадии полуфинала Пути РПЛ команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.