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«Урал» — «Спартак»: хозяева вновь вышли вперёд

«Урал» — «Спартак»: хозяева вновь вышли вперёд
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Продолжается ответный матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Урала».

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
04 апреля 2023, вторник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Сиссе – 32'   1:1 Кейта – 49'   2:1 Сунгатулин – 72'

На 32-й минуте первого тайма хозяева разыграли угловой. «Спартак» выбил мяч, но Ибраима Сиссе успешно сыграл на подборе и открыл счёт ударом из-за пределов штрафной. На четвёртой минуте второго тайма Кейта Бальде сравнял счёт. На 72-й минуте Фаниль Сунгатуллин вывел «Урал» вперёд. Удар вновь пришёлся из-за пределов штрафной.

Напомним, на стадии полуфинала Пути РПЛ команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.

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