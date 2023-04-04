Гари Невилл: Вегорст не годится шнуровать бутсы Роналду, но по статистике он полезнее

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что, несмотря на низкую результативность, форвард Ваут Вегорст приносит команде больше пользы, чем скандально покинувший клуб Криштиану Роналду.

«Я назвал Вегорста затычкой после игры с «Ньюкаслом». Это связано с тем, как его используют, и тем фактом, что «Юнайтед» не потратил денег на настоящего центрального нападающего, потому что их нет, и подписал его.

Моя статистика будет довольно провокационной. Давайте сравним 19 матчей Вегорста в клубе с последними 19 играми Роналду: с Вегорстом было 12 побед, четыре ничьих и три поражения. Он отметился только двумя мячами, но команда забила суммарно 37 голов. Если вы посмотрите на матчи с Роналду, они выиграли на три игры меньше. Роналду забил 11 мячей, но команда забила на 14 голов меньше. Это огромная разница.

Честно говоря, Вегорст не годится даже для того, чтобы шнуровать бутсы Роналду. Их даже не стоит упоминать в одном предложении. Но это суровая статистика, если посмотреть на них на одинаковых отрезках в игре с одними и теми же партнёрами по команде.

Вегорст в матче с «Ньюкаслом» был действительно плох. Я не хочу закрывать на это глаза, потому что я не думаю, что он должен быть в клубе, но факт в том, что он там, и причина, по которой он играет в каждом матче под руководством тен Хага, кроется в этой статистике», — приводит слова Невилла Sky Sports.