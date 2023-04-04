«Динамо» и «Акрон» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 4 апреля, состоится матч Кубка России между «Динамо» и «Акроном».

«Динамо»: Шунин, Майстрович, Фернандес, Сазонов, Даса, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Макаров, Нгамалё, Тюкавин.

«Акон»: Волкин, Сагуткин, Савичев, Полубояринов, Ходжаниязов, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Понсе, Палиенко.