«Динамо» и «Акрон» огласили стартовые составы на матч Кубка России
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Сегодня, 4 апреля, состоится матч Кубка России между «Динамо» и «Акроном».
«Динамо»: Шунин, Майстрович, Фернандес, Сазонов, Даса, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Макаров, Нгамалё, Тюкавин.
«Акон»: Волкин, Сагуткин, Савичев, Полубояринов, Ходжаниязов, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Понсе, Палиенко.
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