«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Завершился ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором екатеринбургский «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Урала».

На 32-й минуте полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе открыл счёт. В начале второго тайма равновесие восстановил Кейта Бальде. На 72-й минуте Фаниль Сунгатуллин вновь вывел хозяев вперёд.

Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.

«Урал» оказался сильнее по сумме двух встреч и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.