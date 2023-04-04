Александр Мостовой: я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России. Вы издеваетесь?
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на вылет «Спартака» в Путь регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые потерпели поражение в ответном матче в полуфинале Пути РПЛ с «Уралом».
«Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?
То есть «Урал» и «Спартак» могут встретиться в финале? Или «Урал», обыгравший «Спартак», может не выйти в финал, а «Спартак» — выйти? Кто-нибудь видел такое в Европе? Полная глупость», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В финале Пути РПЛ екатеринбуржцы сыграют с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».
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- 4 апреля 2023
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