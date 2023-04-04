Стали известны возможные соперники «Спартака» в Кубке России
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Стали известны возможные соперники московского «Спартака» в Фонбет Кубка России. Ранее красно-белые проиграли «Уралу» со счётом 1:2 и переместились в Путь регионов.
В полуфинале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем пары «Динамо» — «Акрон», или с победителем пары «Краснодар» — «Ростов», или с проигравшим в матче ЦСКА — «Крылья Советов». В случае победы красно-белые смогут выйти в финал Пути регионов. Победа в финале даст команде путёвку в Суперфинал Кубка России, где будет участвовать «Урал» либо победитель пары ЦСКА — «Крылья Советов».
Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.
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