Сунгатулин из «Урала»: даже не знал, как отпраздновать гол «Спартаку» — всё же бывший клуб

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин, ранее выступавший за «Спартак-2», рассказал, что почувствовал, когда поразил ворота основной команды красно-белых в сегодняшнем матче в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Классно, что забил бывшему клубу. Но самое главное, что я сейчас принёс победу «Уралу». Для меня это важнее

Не отмечал гол? Я всё-таки играл за «Спартак» — это мой бывший клуб. Я даже не знал, как отпраздновать. Я не так часто забиваю: «Зениту» на сборах и сейчас», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале Пути РПЛ екатеринбуржцы сыграют с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.