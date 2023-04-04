Сунгатулин из «Урала»: даже не знал, как отпраздновать гол «Спартаку» — всё же бывший клуб
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин, ранее выступавший за «Спартак-2», рассказал, что почувствовал, когда поразил ворота основной команды красно-белых в сегодняшнем матче в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Классно, что забил бывшему клубу. Но самое главное, что я сейчас принёс победу «Уралу». Для меня это важнее
Не отмечал гол? Я всё-таки играл за «Спартак» — это мой бывший клуб. Я даже не знал, как отпраздновать. Я не так часто забиваю: «Зениту» на сборах и сейчас», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В финале Пути РПЛ екатеринбуржцы сыграют с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.
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