«Динамо» — «Акрон»: счёт после первого тайма не открыт

Сегодня, 4 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды не забили голов к перерыву. Счёт в матче после первого тайма — 0:0.

В предыдущем раунде Кубка России (Пути регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в выездном матче. Тольяттинский «Акрон» на своём поле переиграл московский «Локомотив» также в серии пенальти.