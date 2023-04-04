Абаскаль: «Урал» забил два невероятных гола

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:2).
«Мы расстроены, не удовлетворены результатом. Команда работала, делала всё для победы. Матч был сложным, в первом тайме не использовали преимущество позиционное, не удалось его использовать. Соперник забил невероятный гол, я не старый человек, но вижу во второй раз в жизни, как мяч лёг на ногу. Парни бились, делали всё возможное. Мы могли забить второй мяч, но не смогли. Потом опять последовал невероятный гол «Урала», такие бывают раз в жизни. Александр Максименко сделал несколько сейвов, это говорит о его уровне. На последних минутах были моменты, но мяч не пошёл в ворота.
Не опускаем голову, анализируем ошибки. У нас есть характер. Двигаемся дальше. Ждём жеребьёвку второго полуфинала», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
- 4 апреля 2023
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