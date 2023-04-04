«Спартак» не побеждает четыре матча подряд

Сегодня, 4 апреля, завершился ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором екатеринбургский «Урал» обыграл московский «Спартак».

Красно-белые не побеждают четыре матча подряд. Команда Гильермо Абаскаля потерпела два поражения и дважды сыграла вничью. Последний раз москвичи одерживали победу в матче с «Факелом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. 8 апреля красно-белым предстоит встреча со столичным «Динамо».

Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.

«Урал» оказался сильнее по сумме двух встреч и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.