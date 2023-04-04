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Кейта Бальде: «Спартаку» дальше в Кубке надо играть так, как должен играть «Спартак»

Кейта Бальде: «Спартаку» дальше в Кубке надо играть так, как должен играть «Спартак»
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде поделился ожиданиями от дальнейшего выступления красно-белых в Фонбет Кубке России после поражения в матче полуфинала Пути РПЛ с екатеринбургским «Уралом» со счётом 1:2.

«Мы не вылетели из Кубка. Мы продолжаем бороться, потому что мы — команда. Надо биться дальше, использовать свои шансы. «Спартаку» в Кубке дальше надо играть так, как должен играть «Спартак», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче с «Уралом» Бальде отметился голом в начале второго тайма после передачи Руслана Литвинова. «Спартак» продолжит выступление в Кубке России в Пути регионов. Соперник красно-белых в турнире определится жеребьёвкой позднее.

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