Кейта Бальде: может быть, «Спартаку» не хватило удачи и везения в матче с «Уралом»

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде заявил, что красно-белым не хватило удачи в ответном матче полуфинала Фонбет Кубка России с «Уралом».

«Я не могу сказать, что полностью счастлив, потому что моя команда проиграла. Моя задача — помогать команде голами. Гол — это хорошо, но главное, чтобы выигрывала команда.

Я горжусь командой. Во втором тайме мы здорово бились — у нас были моменты. Может быть, не хватило удачи и везения, но мы мощно провели второй тайм», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Урал» оказался сильнее по сумме двух встреч и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.