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Кейта Бальде: «Спартак» — большой клуб, который должен побеждать

Кейта Бальде: «Спартак» — большой клуб, который должен побеждать
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался о формате Фонбет Кубка России после поражения в матче полуфинала Пути РПЛ с екатеринбургским «Уралом» со счётом 1:2.

«Я разобрался в формате Кубка России. Встречал ли когда-то такое? В Италии не было такого рода форматов. Есть шанс продолжить. Сегодня мы уступили, но надо продолжать биться. «Спартак» — большой клуб, который должен побеждать», — передаёт слова Бальде корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче с «Уралом» Бальде отметился голом в начале второго тайма после передачи Руслана Литвинова. «Спартак» продолжит выступление в Кубке России в сетке Пути регионов. Соперник красно-белых в турнире определится жеребьёвкой позднее.

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