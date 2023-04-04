Валерий Кечинов: «Уралу» повезло в матче со «Спартаком», два дальних удара — два гола

Бывший нападающий Валерий Кечинов отреагировал на вылет «Спартака» в Путь регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые потерпели поражение в ответном матче в полуфинале Пути РПЛ с «Уралом».

«Игра между «Спартаком» и «Уралом» была боевая и зрелищная — всё время держала в напряжении. Не могу сказать, что «Спартак» играл хуже «Урала» и у него не было должного настроя. Команда создавала много моментов, особенно во втором тайме, но Помазун сыграл здорово. В этом матче не было Промеса и Соболева, а они могут решить исход своим мастерством. Можно сказать, что «Уралу» повезло, два дальних удара — два гола.

После рестарта чемпионата «Спартак» буксует. Уже третью игру подряд команда создаёт очень много моментов, но сильно хромает реализация. Так было в матче с «Оренбургом» и «Ахматом». Сегодня было достаточно моментов, которые можно было забить и решить исход матча, но этого не произошло. А «Урал» забил — вот и результат. Бывают такие моменты, где «Спартаку» не хватает концентрации в обороне. Но ещё можно удачно выступить в Кубке России, поэтому нужно бороться до конца.

Стоит отметить то ли прогресс средних команд в чемпионате, то ли регресс топовых. «Урал», который всегда считали середняком, уже третью игру подряд играет на равных со «Спартаком», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.