Созин: многие не понимают, почему «Спартак» вообще не вылетел из Кубка России

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на вылет «Спартака» в Путь регионов Фонбет Кубка России. Красно-белые потерпели поражение в ответном матче в полуфинале Пути РПЛ с «Уралом».



«После поражения «Спартака» от «Урала» в Кубке России многие не поняли, почему «Спартак» вообще не вылетел из турнира? Мне реально позвонили десятки футбольных болельщиков с просьбой объяснить регламент. Да я даже сам видел удивление Ловчева в трансляции, когда он узнал, что «Спартак» ещё может выиграть турнир.

Если болельщики не понимают регламент, то что-то в этом турнире не так. Зачем всё так усложнять? Почему у нас возникают проблемы у «Локомотива» с регламентом, у «Пари НН»? Раз идёт такая тенденция, то, значит, кто-то недорабатывает», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».