«Динамо» — «Акрон»: победитель определится в серии пенальти
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Сегодня, 4 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды не смогли отличиться за 90 минут основного времени. Счёт матча после второго тайма — 0:0.
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
1 : 4
Акрон
Тольятти
В предыдущем раунде Кубка России (Пути регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в выездном матче. Тольяттинский «Акрон» на своём поле переиграл московский «Локомотив» также в серии пенальти.
Комментарии
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