Гончаренко: больше одного матча в неделю — нормальный график

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1). Также он прокомментировал график матчей нынешнего сезона.
«Мы знаем, что в городе много «шмелей». Впервые за долгое время увидели столь прекрасный стадион. Осенью было грустно, и пяти тысяч не было, а сегодня нам поддержка помогла победить. Благодарим их за это. Со «Спартаком» сложно обезопасить ворота, но мы понимали, что надо искать счастье у их ворот, старались атаковать. Довольны выходом в финал.
Мы не можем играть один матч в неделю, получается только четыре игры в месяц. Так что нормальный график — играть три матча в неделю, этот график команда должна выдерживать. А когда ты втягиваешься и потом начинаешь играть раз в неделю, становится скучно», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
В финале Пути РПЛ «Урал» встретится с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов».
- 4 апреля 2023
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