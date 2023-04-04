Агент Бальде объяснил празднование гола жестом «часы» в матче с «Уралом»
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Агент сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло объяснил, что значило празднование футболиста. Игрок забил мяч в ворота «Урала» (1:2) в матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) и показал жест «часы».
«Кейта имел в виду, что его время наконец пришло», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Кейта Бальде отметился забитым мячом в начале второго тайма после передачи Руслана Литвинова. Этот гол стал для него первым за московский клуб в официальных матчах. «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» со счётом 2:3 и продолжит выступление в Кубке России в сетке Пути регионов. Соперник красно-белых в турнире определится жеребьёвкой позднее.
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- 4 апреля 2023
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