Агент Бальде объяснил празднование гола жестом «часы» в матче с «Уралом»

Агент сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло объяснил, что значило празднование футболиста. Игрок забил мяч в ворота «Урала» (1:2) в матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) и показал жест «часы».

«Кейта имел в виду, что его время наконец пришло», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кейта Бальде отметился забитым мячом в начале второго тайма после передачи Руслана Литвинова. Этот гол стал для него первым за московский клуб в официальных матчах. «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» со счётом 2:3 и продолжит выступление в Кубке России в сетке Пути регионов. Соперник красно-белых в турнире определится жеребьёвкой позднее.