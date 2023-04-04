Бушманов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы в кубковом матче с «Уралом»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался об ответном матче полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ), в котором екатеринбургский «Урал» на своём поле переиграл московский «Спартак». По сумме двух матчей «Урал» прошёл дальше со счётом 3:2.
«В матче со «Спартаком» «Урал» был чуть удачливее. Если смотреть на игру в целом, то она была равная: «Спартак» и «Урал» попеременно владели преимуществом. Но выиграл «Урал», забив красивые голы. А «Спартак» забил на один меньше.
У «Спартака» не получился первый тайм в плане игры с мячом: игроки не знали, что с ним делать. Но в первые 15 минут второго тайма команда владела ощутимым преимуществом. В этот момент забили гол, а могли забивать и ещё. С помощью замен и тактических перестановок Гончаренко сумел закрыть зону в обороне, откуда всё время угрожал Бальде. И «Урал» прибавил в атаке. «Спартаку» не хватило травмированных и дисквалифицированных игроков: в первую очередь — Соболева. Выход на поле Мозеса прибавил мастерства.
Нынешние результаты «Спартака» не соответствуют его амбициям. Да, команду нельзя упрекнуть в отсутствии желания: она старается и сражается. Но не удаётся реализовать свои моменты в атаке, и допускаются ошибки в обороне. «Спартаку» нужно собраться и продолжить борьбу в чемпионате и Кубке России», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 4 апреля 2023
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