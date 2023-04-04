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«Айнтрахт» обыграл «Унион» в 1/4 финала Кубка Германии, Коло Муани оформил дубль

«Айнтрахт» обыграл «Унион» в 1/4 финала Кубка Германии, Коло Муани оформил дубль
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Завершился матч четвертьфинала Кубка Германии, в котором встречались «Айнтрахт» и «Унион». «Айнтрахт» одержал победу со счётом 2:0.

На 11-й минуте счёт открыл Рандаль Коло Муани. Спустя минуту игрок удвоил преимущество «Айнтрахта». Ранее «Унион» обыграл в 1/8 финала «Вольфсбург» (2:1), а «Айнтрахт» прошёл «Дармштадт» (4:2). Соперник команды из Франкфурта в полуфинале Кубка Германии определится позднее.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Унион» располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Клуб набрал 51 очко и отстаёт от лидирующей «Баварии» на четыре балла. «Айнтрахт» находится на шестом месте, в активе клуба 41 очко.

В 21:45 мск начнётся матч «Бавария» — «Фрайбург» в рамках 1/4 финала Кубка Германии.

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