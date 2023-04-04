Ловчев: чем больше Дзюбу злят, тем больше он отвечает голами

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступление нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в текущем сезоне.

«Говорил уже, что он забьёт шесть-восемь голов, и он на пути к тому, чтобы забить уже и десять. Не удивлён. Парень характерный, самолюбивый и на скепсис он отвечает голами. Дзюба – бомбардир, и чем больше его критикуют, тем больше злят, и тем больше он будет отвечать. Человек выходит на поле забивать голы, а не играть нападающего, выполнять объём работы. Но надо говорить и о команде. Забеги Пиняева с мячом просто потрясающие.

Глушенков отлично себя проявляет. Мячи по штрафной летают. Но без Дзюбы этим талантливым ребятам было бы трудно. Он много внимания на себя берёт, и те, кто рядом, себя посвободнее чувствуют. Впереди у Дзюбы матч с «Зенитом», он будет опасен, он из двух моментов один исполнит, но выиграть у «Зенита» будет очень тяжело», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.