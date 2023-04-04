Ловчев: игроки «Динамо» как будто уже достигли всех целей

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступление московского «Динамо» в текущем сезоне.
«У меня впечатление, что это команда очень хороших ребят. Добрых, весёлых и находчивых где угодно, но только не на футбольном поле. Много перспективных парней, которые говорят о желании попробовать свои силы в Европе, у Арсена Захаряна было предложение из «Челси». Я слушаю это и потом смотрю — у меня впечатление, что вот эти хорошие ребята уже как будто в Лондоне, цель достигнута и можно расслабиться.
При этом, когда игра значит многое, как в Питере с «Зенитом», играют в полную силу — смотреть приятно и видно, что если будут играть вот так же во всех матчах, то могут подняться наверх в таблице. А так играют, не особенно напрягаясь. Там каждый может больше — и клубу надо напомнить, за что ребята играют в футбол, а не валить всё только на тренера», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 4 апреля 2023
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