Ловчев: игроки «Динамо» как будто уже достигли всех целей

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступление московского «Динамо» в текущем сезоне.

«У меня впечатление, что это команда очень хороших ребят. Добрых, весёлых и находчивых где угодно, но только не на футбольном поле. Много перспективных парней, которые говорят о желании попробовать свои силы в Европе, у Арсена Захаряна было предложение из «Челси». Я слушаю это и потом смотрю — у меня впечатление, что вот эти хорошие ребята уже как будто в Лондоне, цель достигнута и можно расслабиться.

При этом, когда игра значит многое, как в Питере с «Зенитом», играют в полную силу — смотреть приятно и видно, что если будут играть вот так же во всех матчах, то могут подняться наверх в таблице. А так играют, не особенно напрягаясь. Там каждый может больше — и клубу надо напомнить, за что ребята играют в футбол, а не валить всё только на тренера», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.