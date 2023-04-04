Уткин: Кубок — главный турнир в стране. Публика, эмоции, слава «Уралу», слава «Акрону»
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Блогер и комментатор Василий Уткин назвал Фонбет Кубок России главным турниром страны.
«Кубок — главный турнир в стране. Публика, эмоции, слава «Уралу», слава «Акрону»!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Сегодня состоялись два матча в рамках Кубка России.
Екатеринбургский «Урал» на своём поле обыграл московский «Спартак» (2:1) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ и по сумме двух матчей прошёл дальше со счётом 3:2, отправив соперника в сетку Пути регионов.
В другом матче дня выступающий в Первой лиге тольяттинский «Акрон» на выезде по пенальти переиграл московское «Динамо». Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась тольяттинская команда.
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