Уткин: Кубок — главный турнир в стране. Публика, эмоции, слава «Уралу», слава «Акрону»

Блогер и комментатор Василий Уткин назвал Фонбет Кубок России главным турниром страны.

«Кубок — главный турнир в стране. Публика, эмоции, слава «Уралу», слава «Акрону»!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сегодня состоялись два матча в рамках Кубка России.

Екатеринбургский «Урал» на своём поле обыграл московский «Спартак» (2:1) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ и по сумме двух матчей прошёл дальше со счётом 3:2, отправив соперника в сетку Пути регионов.

В другом матче дня выступающий в Первой лиге тольяттинский «Акрон» на выезде по пенальти переиграл московское «Динамо». Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась тольяттинская команда.