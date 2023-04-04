«Челси» — «Ливерпуль»: счёт после первого тайма не открыт
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Сегодня, 4 апреля, в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый тайм матча завершился без голов.
Англия - Премьер-лига. 8-й тур
04 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
Команды уже встречались в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Матч 21-го тура проходил в Ливерпуле и завершился нулевой ничьей.
В текущем сезоне чемпионата Англии «Челси» занимает 11-е место, набрав 38 очков в 28 матчах. «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке в таблице. Команда Юргена Клоппа набрала 42 очка в 27 встречах.
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