«Челси» — «Ливерпуль»: счёт после первого тайма не открыт

Сегодня, 4 апреля, в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый тайм матча завершился без голов.

Команды уже встречались в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Матч 21-го тура проходил в Ливерпуле и завершился нулевой ничьей.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Челси» занимает 11-е место, набрав 38 очков в 28 матчах. «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке в таблице. Команда Юргена Клоппа набрала 42 очка в 27 встречах.