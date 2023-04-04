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Славиша Йоканович прокомментировал вылет «Динамо» из Кубка России

Славиша Йоканович прокомментировал вылет «Динамо» из Кубка России
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги матча четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном», в котором его команда уступила в серии пенальти. Также наставник оценил игру Даниила Фомина, не реализовавшего 11-метровый удар.

«Мы разочарованы, что выбыли из Кубка. В первом тайме мы доминировали, но «Акрон» был более удачлив в серии пенальти. Поздравляю их с проходом дальше.

Что я сделал с Фоминым? Фомин – капитан «Динамо». Считаю, он провёл матч достойно. Перед пенальти я спросил, готов ли он. Он сказал, что да. Я и не сомневался, что он готов. Это футбол, так бывает, что игрок промахивается с пенальти», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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