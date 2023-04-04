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Йоканович отреагировал на слова агента Тюкавина, что «Динамо» играет без тренера

Йоканович отреагировал на слова агента Тюкавина, что «Динамо» играет без тренера
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился дальнейшими планами команды, а также отреагировал на слова агента Алексея Сафонова, представляющего интересы игрока Константина Тюкавина, о работе специалиста.

«Не секрет, что мы работаем не только над атакой, но и над обороной. Нам стоит продолжить работать. Когда не складываются результаты, возникают вопросы, что случилось, что с результативностью. Сейчас команда не на лучшем своём ходу, но нам нужно сплотиться и продолжить упорно работать.

Агент Тюкавина сказал, что «Динамо» играет без тренера? У меня нет комментариев на это. Он занимается своим делом, я – своим», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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