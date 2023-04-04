Главный тренер «Акрона» Калешин высказался о победе над «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал победу своей команды в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

«Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд – это самый важный итог. Нет смысла сейчас анализировать качество, потому что все запомнят результат и команду, которая прошла. Соперник играл лучше, создал больше моментов. На длинной дистанции «Динамо» с таким футболом выиграло много матчей. На Кубок драматичные матчи, не всё решает техника и цифры, решает дух и мастерство в том числе. Мы забили четыре пенальти. Они дрогнули, а мы не дрогнули.

В одном матче можно обыграть соперника, который превосходит тебя в классе. У нас было несколько стратегий, как может развиваться матч. Хотелось бы переиграть соперника через игру. Мы играли неважно, но закончилось как закончилось. Дух помогает иногда тем, кто верит. Мы отдали всё и прошли», – передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.