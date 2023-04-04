Саба Сазонов: «Динамо» хотело повторить задачу-минимум — финал Кубка, но планы порушились

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов предположил, почему бело-голубые не смогли одержать победу в матче Кубка России с «Акроном» и пройти в следующую стадию турнира.

«Ожидали такую игру, как играли. Мы доминировали, у нас было много моментов. Мы хорошо сыграли в обороне — ноль мячей это подтверждают. Насколько я помню, у них был только один момент, когда Антон Шунин нас спас после стандарта.

Думаю, здесь не столько заслуга вратаря «Акрона», сколько наша ошибка. Было много моментов — мы должны были реализовывать хотя бы один.

Фомин — капитан: пошёл бить первым. С «Зенитом» он забил, здесь — нет. Такое бывает — это лотерея. Конечно, обидно. В прошлом году мы были в финале Кубка. Мы хотели повторить задачу-минимум — финал, но планы порушились. Теперь наш акцент — чемпионат. Надо подниматься как можно выше и завоёвывать третьи, вторые и первые места», — передаёт слова Сазонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.