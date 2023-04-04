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Защитник «Динамо» Сазонов: я бы не сказал, что команда в кризисе

Защитник «Динамо» Сазонов: я бы не сказал, что команда в кризисе
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос об игровом кризисе команды после домашнего поражения в матче полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Акроном». Основное время игры завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1. Московская команда покинула турнир.

«Я бы не сказал, что команда в кризисе. Если взять три матча с «Крыльями Советов», то матч за матчем мы играли всё лучше. Мы больше комбинируем, у нас всё больше моментов — просто мы не можем реализовать. Не могу сказать, что игра с «Акроном» была хорошей, потому что мы проиграли и вылетели из Кубка», — передаёт слова Сазонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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