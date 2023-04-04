Тренер «Акрона»: клуб представляет в Кубке России не только свой регион, но и всю лигу
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что клуб представляет в Кубке России Первую лигу.
«В Кубке мы представляем не только свой регион, мы представляем лигу. Она не очень хорошо освещается. Футбол и хорошие тренеры, игроки есть в других регионах. Мы защищаем интересы лиги – ощущаем это. Ответственность лежит и на нас, чтобы люди не думали, что в первом дивизионе очень плохо. Нормально там, если мы можем попасть в число лучших», – передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Акрон» обыграл «Динамо» в серии послематчевых пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России. В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги «Акрон» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.
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