Калешин — о Fan ID: в такие времена нельзя разъединять болельщиков и команду!
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин ответил на вопрос про карту болельщика (Fan ID).
«Как отношусь к Fan ID? Скажу своё личное мнение. Футбол – это коллективная игра. Команды должны транслировать это единение на трибуны. А они это транслируют в пустоте. У меня вопрос к тому, кто это придумал – как он обосновал? Кто за этим стоял? Человек, который это придумал, за то, чтобы разъединять, а не соединять.
В такие времена нельзя разъединять! Надо, чтобы болельщики были с командой! Должны быть все вместе. А у нас футболисты отдельно, болельщики отдельно, клубы тоже отдельно. Решение, на мой взгляд, дебильное. Это моё субъективное мнение», – передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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