Даниил Фомин: к игре с «Акроном» в «Динамо» подошли серьёзно, но удача отвернулась
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение в серии пенальти в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном» из Тольятти.
«Как «Динамо» проиграло команде Первой лиги? Я не могу это объяснить. Понятно, что хотелось выигрывать и проходить дальше. К игре подошли серьёзно, создавали моменты. Но удача отвернулась. Нужно работать и готовиться к следующим матчам», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Основное время матча завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти «Акрон» реализовал четыре удара, а «Динамо» — один. Фомин исполнял первый удар «Динамо» в серии, но отметиться голом не сумел. Москвичи завершили выступление в Кубке России нынешнего сезона.
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