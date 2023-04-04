Фомин: следующий матч «Динамо» — дерби со «Спартаком». Нельзя выходить и просто доигрывать

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о мотивации команды в оставшихся матчах сезона после поражения от «Акрона» в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов). Тольяттинский клуб оказался сильнее в серии пенальти со счётом 4:1.

«Наш следующий матч — дерби. Нельзя на дерби выходить и просто доигрывать. Готовимся. Мы представляем «Динамо», у нас очень хорошие болельщики. Мы не можем просто так относиться к этому клубу и болельщикам. В раздевалке поговорили, будем двигаться вперёд и больше работать», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на пятом месте в таблице, набрав 35 очков в 21 матче. 8 апреля «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком» в рамках 22-го тура РПЛ.