Капитан «Динамо» Фомин принёс извинения болельщикам после вылета из Кубка России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин подвёл итоги матча четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном», в котором его команда уступила в серии пенальти.

«Я хочу извиниться перед болельщиками за эти два домашних матча. Хотелось выиграть, но потеряли важные очки в чемпионате, а сейчас вылетели из Кубка. Сложно, когда не забиваешь пенальти и даёшь фору сопернику. Сейчас так, но через три дня важный матч — дерби. Выход один — тяжело работать и готовиться к матчу. Всё зависит от нас. Надо выходить и стараться показать хороший результат.

Невезение в атаке? Я не знаю, как это назвать. И в чемпионате играли час в большинстве, и сегодня были моменты. Значит, что нам не хватает мастерства — надо больше работать на тренировках», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.