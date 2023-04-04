«ПСЖ» опасается, что Неймар не пройдёт медосмотр при трансфере в другой клуб — GFFN

В руководстве «ПСЖ» опасаются, что травмы бразильского нападающего парижан Неймара могут помешать его продаже. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Спортивный советник клуба Луиш Кампуш хочет, чтобы Неймар ушёл из-за того, что «ПСЖ» не может положиться на игрока в решающих матчах из-за травм. Повреждение, полученное во время чемпионата мира, усугубило состояние бразильца в долгосрочной перспективе. Планируется полностью сосредоточить проект вокруг французского нападающего Килиана Мбаппе.

Однако в руководстве клуба допускают, что трансфер Неймара в ближайшее летнее трансферное окно может не состояться. Опасения состоят в том, что игрок может не пройти медицинский осмотр при переходе в новый клуб.