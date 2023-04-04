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«Аль-Адалх» — «Аль-Наср»: Роналду оформил дубль

«Аль-Адалх» — «Аль-Наср»: Роналду оформил дубль
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Продолжается матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Адалх» принимает «Аль-Наср». На момент написания новости счёт 3:0 в пользу гостей.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счёт на 40-й минуте матча. Он реализовал 11-метровый удар. На 66-й минуте Роналду забил свой второй мяч в игре.

«Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Команда набрала 49 очков после 21 игры. На первом месте находится «Аль-Иттихад», набравший на одно очко больше. «Аль-Адалх» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку турнирной таблицы, набрав 17 баллов.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 нападающий начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством.

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