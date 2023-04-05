Игроки «Акрона» получат увеличенные в шесть раз премиальные за победу над «Динамо»

Футболисты тольяттинского «Акрона» получат увеличенные в шесть раз премиальные за победу над московским «Динамо» в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов). Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Президент «Акрона» Павел Морозов принял решение увеличить в шесть раз стандартную сумму премиальных за победу. Таким образом, каждый футболист тольяттинского клуба получит по 360 тысяч рублей вместо привычных 60 тысяч.

Матч «Динамо» — «Акрон» проходил в Москве. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти победу отпраздновали игроки тольяттинской команды. Клуб из Первой лиги поочередно выбил из розыгрыша Кубка России три клуба Российской Премьер-Лиги: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».