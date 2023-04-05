«Челси» забил 29 голов после 29 туров АПЛ. Меньше было только в 1922 и 1924 годах
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Лондонский «Челси» сыграл вничью (0:0) в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», проведя вторую игру подряд без забитых голов.
После 29 матчей чемпионата Англии «Челси» забил 29 голов. Лишь в двух сезонах на счету клуба было меньше забитых мячей на этом отрезке. В сезоне-1921/1922 «Челси» отличился после 29 матчей 23 раза, а в сезоне-1923/1924 — 16.
Матч «Челси» и «Ливерпуля» в первом круге чемпионата также завершился безголевой ничьей. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков. Лидирует «Арсенал», набравший 72 балла. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Челси» предстоит встретиться с мадридским «Реалом».
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