«Челси» забил 29 голов после 29 туров АПЛ. Меньше было только в 1922 и 1924 годах

Лондонский «Челси» сыграл вничью (0:0) в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», проведя вторую игру подряд без забитых голов.

После 29 матчей чемпионата Англии «Челси» забил 29 голов. Лишь в двух сезонах на счету клуба было меньше забитых мячей на этом отрезке. В сезоне-1921/1922 «Челси» отличился после 29 матчей 23 раза, а в сезоне-1923/1924 — 16.

Матч «Челси» и «Ливерпуля» в первом круге чемпионата также завершился безголевой ничьей. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков. Лидирует «Арсенал», набравший 72 балла. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Челси» предстоит встретиться с мадридским «Реалом».