Sky Sports: Моуринью может вернуться в «Челси»
Поделиться
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может вернуться в лондонский «Челси».
Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру бывшего тренера команды португальца Жозе Моуринью. В клубе знают, что у 60-летнего специалиста по-прежнему есть дом в Лондоне, а также многие болельщики с теплотой отзываются о нём, что может послужить фактором в пользу возвращения. В «Челси» хотят, чтобы команду возглавил опытный тренер с мировым именем, и Моуринью хорошо подходит под это описание, сообщает Sky Sports.
Жозе Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 год, а также в период с 2013 по 2015 год. Во главе лондонского клуба он выиграл восемь трофеев.
Действующий контракт португальца с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
01:59
-
01:54
-
01:47
-
01:35
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:46
-
00:45
-
00:35
-
00:01
- 4 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
22:58
-
22:57
-
22:54
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:16
-
22:16
-
22:12
-
22:09
-
22:00
Партнерский контент