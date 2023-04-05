Sky Sports: Моуринью может вернуться в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может вернуться в лондонский «Челси».

Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру бывшего тренера команды португальца Жозе Моуринью. В клубе знают, что у 60-летнего специалиста по-прежнему есть дом в Лондоне, а также многие болельщики с теплотой отзываются о нём, что может послужить фактором в пользу возвращения. В «Челси» хотят, чтобы команду возглавил опытный тренер с мировым именем, и Моуринью хорошо подходит под это описание, сообщает Sky Sports.

Жозе Моуринью работал в «Челси» с 2004 по 2007 год, а также в период с 2013 по 2015 год. Во главе лондонского клуба он выиграл восемь трофеев.

Действующий контракт португальца с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.