Защитник «Спартака» Чернов: время собраться

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов подвёл итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:2).

«Вижу вашу критику. Время собраться, сделать работу над ошибками и пойти дальше в каждом из турниров. До встречи на дерби в субботу», — написал Чернов в своём телеграм-канале.

Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.

«Урал» оказался сильнее по сумме двух встреч и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.

Абаскаль — о судействе: жаль, что барбер может повлиять на игру: