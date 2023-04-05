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Садыгов: ставлю себе цель — добиться больших успехов с «Химками» в нашей лиге

Садыгов: ставлю себе цель — добиться больших успехов с «Химками» в нашей лиге
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что его профессиональная мечта исполнилась в тот день, когда он впервые вышел на поле в матче Российской Премьер-Лиги.

«Настрой у нас хороший, я бы сказал даже, боевой. Мы хотим побеждать, понимаем, в какой ситуации сейчас находимся, в прошлом сезоне была схожая ситуация, но прошлый сезон — это прошлое, поэтому мы должны решить задачу здесь и сейчас. Я уверен, что мы сможем это сделать, потому что это нам по силам.

Честно говоря, моя мечта частично исполнилась, потому что несколько лет назад я не представлял, что буду находиться на уровне РПЛ. Ставлю себе цель — добиться больших успехов с «Химками» в нашей лиге. А дальше — будет видно, пока не хочу загадывать.

Хотелось бы забить больше, чем в прошлом сезоне. Но в первую очередь я хочу, чтобы команда решила задачу, которая перед нами стоит. Если мне не удастся достичь личной цели, то я не расстроюсь, для меня на первом месте — чтобы команда побеждала», — цитирует Садыгова пресс-служба клуба.

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